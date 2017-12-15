〈中部〉雲林瘋跨年 摩天輪煙火秀11分11秒

2017-12-15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕迎接二○一八年，雲林縣府舉辦「跨年三部曲」系列活動，卅一日下午在四湖萡仔寮漁港「song」夕陽，晚上在劍湖山世界跨年晚會，一日清晨在西螺大橋迎曙光，其中重頭戲劍湖山世界跨年煙年秀將施放十一分十一秒共一萬一千一百一十一發。

雲林縣副縣長丁彥哲、劍湖山世界總經理尤義賢昨天一起召開記者會，公布雲林跨年三部曲系列活動內容，丁彥哲表示，縣府連續三年推出跨年三部曲系列活動，邀請縣民及全國民眾到雲林跨年，感受雲林的熱情及美景。

萡子寮送夕陽 西螺大橋迎曙光

第一部曲「二○一七萡子寮送夕陽活動」有樂團、森巴舞團及烏克麗麗樂團等演出，現場還有各項鮮美海產美食品嘗。

第二部曲「劍湖山世界瘋玩二○一八跨年活動」，尤義賢指出，劍湖山跨年煙火是國內跨年重頭戲之一，今年邁入第十一年，加上有三天連假，園方推出「雙跨年」系列活動，三十日下午五點園區貓吉町廣場舉辦小跨年日本花火夜活動，有太鼓音樂表演，晚上七點施放五分二十秒「我愛你高空煙火秀」。

劍湖山兩場煙火 主秀達萬餘發

卅一日晚上「摩天輪煙火跨年晚會」由潘若迪、阿諾主持，邀請楊蒨時、李洛洋及李千娜等多位歌手，煙火秀「摩天輪纜廂煙火」有十一款全新的摩天輪纜廂煙火，將施放一萬一千一百一十一發，長度十一分十一秒。

第三部曲「二○一八西螺大橋迎晨曦暨元旦健行活動」，一月一日早上五點半登場，現場有音樂表演等。

雲林縣府表示，為疏導卅一日晚上古坑往劍湖山車潮，當天下午有交通管制外，下午五點起在古坑慈靈宮、二二八紀念公園有接駁車接駁上山，活動結束也可搭乘。