〈南部〉台南火車站整建啟動 鐵道旅館將修復

2017-12-14

斥資1.5億 預計3年半完工

〔記者王俊忠／台南報導〕國定古蹟—台南火車站主體修建安全提升再利用工程昨天啟動，台鐵與站方、包商多人祭拜祈求施工順利。站方表示，其中火車站二樓停業逾半世紀的鐵道旅館七間客房，將修復昔日風華、恢復對外營業，斥資一億五千多萬元的一、二期修建工程，預計三年半完工。

一九三六年三月啟用迄今的台南火車站，建築風格採盛行於一九二○年代的折衷主義，特色為門廊的三個圓拱門，屋簷有浮雕裝飾，八十七年由當時省政府公告為省定古蹟，範圍包含車站本體、站務室、北側站前廣場的原派出所及第一月台，精省後改為國定古蹟。

日治時期為解決搭車外宿不便，台南車站落成時二樓設有洋式旅館與餐廳，是當時台灣唯一設有旅館的火車站，提供乘客住宿相關服務。二次大戰後，台南鐵道飯店一分為二，由鐵路餐廳和鐵路飯店分別經營，惟不敵時代潮流，五十四年旅館部歇業；七十五年鐵路餐廳也裁撤、荒廢封閉至今，但仍可見當時室內空間華麗。

車站本體老舊、多處破損

由於車站本體結構物老舊、多處破損，逢下雨就漏水，二樓旅館天花板常掉落；今年五月，站內候車大廳的北側候車室更有大片天花板掉落、砸傷一男一女旅客。

今年九月，台鐵終於將古蹟修建工程完成發包，台南火車站長林煥堂與運務、工務、包商、建築師等單位代表，昨日一起為開工典禮祭拜、祈求施工順利平安。施工期間，站方已對旅客購票、候車空間等動線作修改規劃，工地安全防護也會做好，可以一面施工、一面營運、供旅客上下車。

站方表示，鐵道旅館七間房間應會依原貌修復、再現昔日的華麗風華，修建工程預計三年半完工，完工後鐵道旅館會交給台南貨運服務站負責執行營運工作，是否由台鐵自行營運或委託民間專業單位營運？這要看貨運服務站日後的規劃情形。