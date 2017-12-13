〈北部〉花蓮大砍拆違建預算 議員：選民不喜歡

2017-12-13

明年總預算三讀 只砍拆違建預算

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣議會第十八屆第六次定期會審查花蓮縣政府一○七年度預算，在歲出預算一百廿九億餘元預算中，除針對建設處違章建築處理業務費八十萬元，刪減六十萬元外，其餘全數過關。

攸關生命安全 80萬竟被刪60萬

不過，諷刺的是，財政審查小組同時要求於一○七年度清查轄內各大學出租套房，是否位於違章內使用？並依規定拆除，以維民眾生命、財產安全，還有推動公共工程下水道工程進行中阻礙的違章，也依規定拆除以利工程進行，部份議員私下無奈地說，選民都不喜歡拆違章，這類陳情案件也多，他們承受的壓力很大，刪違建經費雖然怪怪的，但很難跳出來阻擋。

議員無奈：陳情案多 不願得罪選民

一○七年度花蓮縣政府單位預算，歲出預算共編列一百廿九億零二百一十四萬一千元，其中一般政務支出預算編列十二億六千四百八十四萬七千元，約占預算九．七九％，教育科學文化支出編列五十二億八千六百七十二萬四千元，占預算四○．九一％，經濟發展支出預算廿八億一千零四十九萬四千元，約占預算廿一．七五％，社會福利支出預算十八億七千九百卅三萬八千元，約占預算一四．五四％，合計花蓮縣政府一○七年度預算經常支出列計九十一億一千六百一七萬三千元，約占預算總額七十．五五％，資本支出三十八億五千零廿三萬八千元，約占預算廿九．四五％。

針對總預算只小刪六十萬元，其餘雖有部份爭議，但最後均過關，但攸關人民生命安全及重要市容觀瞻整治的拆除違建預算，編列八十萬元卻被刪了六十萬元，幾乎佔了七十五％，議員們對此低調不願回應，有人直接了當說，就是不願意得罪選民。

官員：編多被刪 出事又怪編太少

縣府官員私下說，拆除違建的預算編太多，議員們也會刪掉，編八十萬元意思到了， 但一旦出事，議員又怪縣府編太少，實在很矛盾，為了違建拆除經費等問題，縣府常被民眾罵到臭頭，但實在很無奈，各縣市均差不多，議員想當好人，壞人只好縣府來承擔 。