〈中部〉烏日成功西路奪命彎道 議員促改善

2017-12-11

〔記者陳建志／烏日報導〕烏日區成功西路是民眾通往第九公墓和望高寮的通道，不過，途中一處坡度近六十度的陡坡，到了盡頭又碰上將近九十度的彎道，不熟路況的騎士，一不小心就會失控摔車受傷，上週又發生一名騎士不幸自撞身亡意外，市議員吳瓊華昨天表示，該坡道多年來車禍頻傳，要求市府研擬改善方案，增設警示設施，避免意外一再發生。

吳瓊華表示，烏日區成功西路可前往烏日第九公墓、望高寮夜景公園，還能銜接遊園路前往大肚、龍井，是許多當地民眾通行的道路，不過，騎士只要速度稍快，就無法順利轉過彎道，多年來車禍頻傳。

吳瓊華說，市府之前計畫拓寬成功西路，不過，至今都未進行，該路段每年意外事故至少一、二十件，上週又發生一名南投的學生，和同學騎車到望高寮看夜景，行經該彎道時衝出路面摔車傷重不治。

吳瓊華表示，拓寬時程未定，市府應儘快針對該彎道安全進行改善，除增設安全警示設施外，更建議將下坡彎道左側的相思林剷除闢路，讓民眾能清楚看到彎道，並增加緩衝空間。

市府建設局科長林昶穆說，成功西路拓寬計畫，目前正辦理環境影響評估與水土保持計畫審查，預計明年六月才能完成審查程序，後續作業與所需經費需視環評審查結果而定。該路段有安全疑慮，將會同交通局等單位會勘，針對路幅、標誌、標線研擬改善方案。