〈北部〉觀音國民運動中心 落腳桃科

2017-12-10

選定管理中心土地

〔記者謝武雄／桃園報導〕繼桃園、中壢、蘆竹、平鎮、八德陸續規劃興建國民運動中心，市府也決定在觀音設置國民運動中心，經會勘後選定桃園科技工業園區管理中心土地，面積約一千五百坪，總經費約三億元，完工後可提供觀音、新屋地區市民更便利的運動休閒空間。

經費3億 面積1500坪

國民運動中心有六大基本設施，包含體適能中心、游泳池、桌球、室內網球、綜合球場及韻律教室，此外，各區也會選定特色項目，桃園選定攀岩、中壢則為棒球打擊，考量觀音冬季東北季風強勁、寒冷，觀音國民運動中心將以室內運動設施為主，包括六大基本設施，自選項目則待評估。

市府體育局表示，觀音國民運動中心選定桃科管理中心土地，土地管理機關為地政局，原先規劃興建行政管理中心、教育訓練中心、宿舍等，現在則確定興建觀音國民運動中心，至於該土地是否加上其他設施，還要再徵詢地方意見；經費方面，體育局將運用今年預留二千萬元的電力發展營運協助金進行規劃，不足的經費由體育局編列預算，原則上經費為三億元，也會積極爭取其他專案的回饋金。

桃園市目前已動工、即將動工的，共有桃園、中壢、蘆竹、平鎮、八德等五處國民運動中心，其中桃園、中壢進度最快，預估年底可完成驗收，明年初就可營運；桃園在三民路、中山東路口，佔地約九二○坪，規劃地下二樓、地上五樓建築；中壢在光明公園，佔地約一千六百多坪，規劃興建地下二樓、地上七樓建築。

另，平鎮國民運動中心位於中庸路、興安路口，佔地約一二七○坪，今年初已經動工，預計後年三月完工；蘆竹國民運動中心位於市立五福游泳池舊址，佔地一千三百坪，今年八月動工，預計後年六月完工；八德國民運動中心位於大湳市場旁的北景雲營區，佔地約二千四百坪，工程預計明年一月動工，後年十二月完工。

除了六大國民運動中心，桃園區南平公園運動中心明年初可啟用，中壢區龍岡萬坪公園運動中心也將比照南平公園模式興建，初估經費為二．五億元。