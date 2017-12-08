〈台北都會〉塭仔圳重劃綠地破碎 泰山爭萬坪公園

2017-12-08

都計通盤檢討推翻原規劃

〔記者葉冠妤／新北報導〕橫跨新北市新莊區、泰山區的「塭仔圳市地重劃」，開發面積廣達四七○公頃，市議員賴秋媚指出，原本在桃園機場捷運A5a站預定地前方規劃的萬坪公園，後來卻四分五裂、被切割成四小塊公園，她批評塭仔圳號稱全市規模最大的重劃案，沒有大型公園綠地豈不鬧笑話？近日要發動連署，將民意送進市府。市府城鄉發展局表示，仍會朝萬坪公園的方向努力，但必須新北市都市計畫委員會審議通過。

賴秋媚表示，泰山區位於林口台地側邊，休閒活動空間有限，機捷A5a預定地前方原本規劃一萬坪的公園綠地，但在都市計畫通盤檢討後卻改成四塊分散的小公園，地方民眾期待落空。

市府：貴子坑溪、捷運設站切割

她說，相較於鄰近的新莊區有廿二公頃的運動公園，泰山只有零星小公園，雖然泰山區目前只有七萬人口，但在「塭仔圳市地重劃」開發後，住宅區及公共設施完善，人口一定增加，對休憩空間的需求就會提高，大規模的重劃案卻沒有整體的公園綠地規劃太沒道理，都市計畫是百年大業，建議市府重新檢討。

城鄉發展局都市計畫科科長謝惠琦解釋說，塭仔圳的公園兼體育場用地的萬坪公園，原規劃面積三．七三公頃（約一萬一千坪），因為貴子坑溪貫穿其中，而且考量道路設計與A5a設站，才會切割成四塊綠地，分散在貴子坑溪沿岸，串連成親水藍綠帶，分散後範圍更廣，加總面積也更大。

城鄉局：已修正 朝萬坪公園努力

謝惠琦表示，因為泰山在地民意強烈表達保留一整塊萬坪大公園的訴求，城鄉局尊重鄉親意願，會朝保留萬坪公園方向努力，已修正重劃計畫書，定調優先開發塭仔圳北區並剔除爭議區域，將一併送往都委會大會審議，再送內政部。

議員10日辦連署 反映民意

賴秋媚說，週日（十日）上午十點到下午兩點，在泰山區文成廣場仁義活動中心、貴子路卅六巷土地公廟，有連署活動。