〈北部〉認識歷史 花市傳承百年地景

2017-12-07

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市在一九二○年正式建制市制度，即將邁入建市一百周年的前夕，花蓮市公所籌畫傳承百年地景策畫活動，將把花蓮市超過百年的地景做整體改善，希望讓觀光客及花蓮鄉親能對花蓮歷史有更深度的認識，市長魏嘉賢說，像是花蓮醫院旁的瓊崖海棠已超過百年，也是全台唯一完全由瓊崖海棠所構成的綠色隧道，極具特色。

花蓮市的前身為鯉浪港，亦稱新港，在一九○九年脫離台東獨立設治，由於「臺灣市制」在一九二○年正式建制市制度，當時的花蓮更名為花蓮港街，隸屬花蓮港廳花蓮港支廳管轄，公所指出，也因此花蓮市再過兩年就是實施建制市制度一百年的日子，魏嘉賢因而發想傳承百年地景的策畫活動。

魏嘉賢說，瓊崖海棠是台灣罕見的行道樹種，台灣唯一的瓊崖海棠行道樹綠色隧道就在花蓮市明禮路，也是目前台灣相當珍貴的國寶級老樹種行道樹。位於花蓮市中正路與明禮路交叉口的衛福部花蓮醫院，在日治時代稱為「台灣總督府花蓮港醫院」，創立於民國一九○八年，當時為了紀念花蓮醫院的落成，於是就在醫院的馬路旁栽植了這些瓊崖海棠。

說到綠色隧道，只要是花蓮人，一定會先想到這排百年瓊崖海棠，讓人油然生起思古情懷，也想深刻了解辛苦建造這座城市的先人當時的想法與思維。魏嘉賢說，市公所將會在花蓮市找出具一百年的建物或地景，透過傳承百年地景的規劃，邀請專家學者來評估及文獻的探討，讓更多人能了解花蓮市的歷史與脈絡。