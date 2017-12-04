〈南部〉台東生活美學館 視障者聽摸藝術

2017-12-04

〔記者王秀亭／台東報導〕十二月三日是國際身心障礙者日，台東生活美學館培訓的「口述影像」志工們，昨天為縣內六位視障者進行展聽導覽，不僅部分陶藝展品開放觸摸，畫作則由志工以三D列印筆另製觸覺教材，讓視障者透過聽覺、視覺及觸覺理解展品創作精髓，台東縣盲人福利協進會理事長方丁風表示，這有助視障者走出家門，讓視障者有更多的生活體驗。

志工口述 藝術無礙

「藝術也能無障礙。」為讓縣內視障者透過「視障口述影像服務」，將影像轉換成口語或文字敘述，協助視障者看展及學習，台東生活美學館及台灣非視覺美學教育學會合作，辦理五場次，共六十小時的志工培訓課程，吸引盲人福利協進會、美學館及台東地檢署、各國小志工共三十人參加。

台東生活美學館選在昨天國際身心障礙者日舉辦最終場次培訓課程，特地邀請台東縣盲人福利協進會會員來看展，志工們把六十個小時的學習派上用場，從教室帶到展廳、解說藝術家展覽的畫作、陶藝及複合媒材作品，只見志工們盡力將眼前所見的藝術作品，以口語陳述，還準備複合媒材作品中，創作的原始木材讓「聽展」的視障者聞及觸摸，以助對作品的理解。

培訓課程學員之一、仁愛國小志工團志工王秋月表示，原以為盲人沒有色彩概念，上課後才知盲人也是擁有繽紛色彩的想像，更得懂藝術，如何將藝術品以口述等方式解釋其意境，對導覽志工是一大考驗。

方丁風表示，多數視障者並非先天視障，而是因各種因素中途致障，又可區分為弱視或全盲，藝術導覽更可能因每位視障者的眼盲、受教育程度不同，對導覽內容有不同程度的理解，不過，這是政府重視視障者的開始，也有助視障者走出家門，敞開心胸迎接多元的世界。