〈中部〉彰化羊肉節2萬份餐點 2小時掃光

2017-12-04

〔記者陳冠備／社頭報導〕來吃羊肉爐喔！彰化縣政府及彰化肉品市場為推廣土產羊肉及豬肉，昨天在社頭鄉果菜市場舉辦「彰化羊肉節暨國產羊肉與彰化健康豬肉品嘗宣導活動」，現場湧入上萬名民眾，爭相排隊要吃羊肉爐，五百斤香腸與豬肉割包等共二萬份餐點，十一點開放領取，不到二小時就搶食一空。

彰化羊肉節今年首度移師腹地廣大的社頭果菜市場舉辦，昨天上午不到八點就有人開始排隊，人龍一度超過五百公尺長，為了讓民眾大快朵頤，主辦單位現宰三十頭公羊，請總鋪師烹煮羊肉爐、炊羊肉米糕，另外還準備五百斤香腸與豬肉割包等共二萬份餐點，開放領取，吸引大批民眾搶食，現場大快朵頤，熱鬧萬分。

彰化縣長魏明谷表示，彰化羊肉爐全國有名，因為彰化飼養的肉羊全台最多，今年屠宰肉羊隻達一六五○○頭，占全國產量二成二，關鍵在於彰化擁有國內最大、最現代化設備的羊隻屠宰市場，能即時提供衛生安全的本土羊肉，另外彰化縣政府配合農委會豬隻來源回溯計畫，積極輔導豬農飼養無瘦肉精等藥物殘留的優質豬， 並需抽血檢驗層層把關，才能以「彰化健康豬肉」之名送到消費者手中。

彰化縣肉品市場肉品市場總經理黃艙雲表示，彰化是畜牧大縣，每年輪流在各鄉鎮主辦羊肉節活動，就是要讓各地鄉親都能品嚐優質肉品，今年羊隻供貨穩定價格持平，閹公羊每公斤拍賣價格二六○至二七○元，加上氣候穩定無病害，堪稱近年羊肉品質最佳，從現場排隊人氣來看，就知道民眾都是「內行ㄟ」。

本地居民施先生八點不到就來排隊，搶得這次品嚐羊肉爐的頭香，他表示彰化羊肉爐好吃原因是溫體宰殺，肉質最新鮮好吃，是冷凍進口無法比的，排三個小時來品嚐也值得；員林市民陳有財說，平常就常去溪湖吃羊肉爐，除此也常到肉品市場買豬肉香腸當年節賀禮，比山豬肉還好吃。