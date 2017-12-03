〈中部〉《彰化縣百里侯之爭》魏明谷誓師展團結 國民黨三強拚民調

2017-12-03

〔記者張聰秋、蘇芳禾／綜合報導〕民進黨正式提名現任彰化縣長魏明谷競選連任，並在昨天於彰化市舉行誓師大會，民進黨秘書長洪耀福等人現身力挺，異口同聲說一定要「成功」。

洪耀福說，國民黨過去虧欠彰化太多，魏明谷一天當三天用，只給他四年不夠，要再給四年。林錫耀也說，民進黨十一月廿九日正式提名魏明谷爭取連任，才三天而已，彰化縣展現團結氣勢，這次，民進黨一定能在彰化縣打破只做一屆的魔咒。

魏明谷說，他身高不高，做事很有堅持，也很勇敢，從選立委時被形容成「雞蛋」丟「石頭」，「石頭」卻破了，做了縣長之後，不但讓八卦山沒有盜採砂石，還解決台化空氣污染，使其轉型變成觀光工廠。因為，對的事堅持就對了，「厝蓋一半、師傅不能換」，再給他四年，彰化會變得更不一樣。

立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠、施義芳、縣內黨籍鄉鎮市長與縣議員代表等人行動支持，大家宣示團結一心，讓綠地繼續在彰化深根茁壯。

至於在國民黨方面軍，提名人選預計本月中旬左右明朗，國民黨彰化縣黨部和彰化縣選舉委員會決定經由民調提出建議名單，交由國民黨中執會公佈提名人選，黨部將於十二月十三日、十四日、十五日共三天，每天晚上六時到九時進行彰化縣室內電話的民意調查，委由三家民調公司進行，十六日拆封公開民調結果，三位登記參選人分別是立委王惠美、埔鹽鄉長楊福地、牙醫師吳明哲。