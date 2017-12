2017-12-02

〔記者周敏鴻/中壢報導〕中壢區中原大學生物科技系助理教授招名威,十一月間通過美國毒理學資格認證委員會(American Board of Toxicology)舉辦的考試,獲得美國毒理學家資格DABT(Diplomate of the American Board of Toxicology)認證頭銜。

美國毒理學資格認證委員會成立於一九七九年,鼓勵毒理專業人員能將基礎毒理科學研究重整,並建立標準化執行規範,以提升毒理學領域應用的層面;委員會希望毒理學家一職,能與需要取得執業執照如律師、會計師等具有同等專業公信力,因此每年舉辦一次考試,目前全球約有兩千五百人取得資格認證。

招名威致力於PM2.5致心血管疾病等研究,十一月間通過物質毒性、器官毒性作用與毒理學基本原理和應用三大主題的認證考試,成為美國毒理學資格認證委員會授予資格認證的毒理學家。