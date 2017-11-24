〈南部〉漁光島藝術節將落幕 2作品續留

2017-11-24

〔記者劉婉君／台南報導〕首屆「漁光島藝術節」將於週日落幕，預計為期半個月的活動期間，總參觀人數將超過十萬人次，成功為地方帶來人潮，打響漁光島的知名度。在地方殷切期盼下，文化局與策展單位協調參展藝術家，同意於活動結束後留下「迷霧森林」及「喃喃細語潮間帶」兩件作品，讓還來不及前往朝聖的民眾，仍有機會欣賞。

漁光島與台南市區僅靠一座漁光大橋連結，目前仍保有防風林與自然生態，雖然月牙灣透過網路傳播，近年已漸漸打開知名度，但直到漁光島藝術節吸引各地民眾湧入，漁光里長林寧峰才再度感受到早期秋茂園時代的盛況，因此期盼展出的地景藝術作品可以繼續留到農曆年過後，為漁光島繼續吸引觀光客。

後續維護與管理需地方負責

文化局與策展的都市藝術工作室、林寧峰昨天開會討論，在徵詢過藝術家的意願後，同意留下活動期間相當有人氣的「迷霧森林」及「喃喃細語潮間帶」，但後續維護與管理需由地方自行負責。文化局也建議地方繼續發展小旅行，林寧峰說，社區內的「毛屋」可欣賞藝術作品、龍膽石斑海洋牧場有餵魚秀、剝蚵專區則可認識蚵苗如何附著在蚵殼上生長，都是小旅行的潛力點。

文化局副局長周雅菁表示，文化局認為漁光島除了蓋飯店、建橋之外，應該還有更多可能性，因此歷經近兩年的時間籌備漁光島藝術節。

漁光島藝術節未來將採兩年或三年一次的方式辦理。目前有民間單位向策展團隊表明有意願在漁光島舉辦音樂會或貨櫃市集。