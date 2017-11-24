〈中部〉國民黨彰化縣長初選 3人登記

2017-11-24

〔記者張聰秋／彰化報導〕下屆彰化縣長選舉，國民黨黨內初選至昨日已有三人登記，黨部希望在廿八日能協調產生人選，協調不成將啟動民調機制。民進黨籍的現任彰化縣長魏明谷則表示，不管競爭者是誰，他都會全力以赴，一定會把縣政做好，用政績爭取選民繼續支持。

國民黨黨內初選領表登記到今天（二十四日）下午四點截止，昨天第二天領表登記作業共有三人完成登記，分別是現任立委王惠美、埔鹽鄉長楊福地、執業牙醫師吳明哲。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，廿八日將進行第一次參選人座談會並展開協調，協調若不成將啟動民調機制，民調結果會在十二月十六日揭曉，提報民調最高人選給黨中央提名審核小組，由中常會於十二月廿日公佈人選。

昨天王惠美和吳明哲分別在支持者陪同下完成登記，而楊福地則單槍匹馬前往登記。王惠美說，希望推派的人選要能貼近民意、了解民眾的需求，願意遵照黨的初選機制，未來不管是誰出線，她會挺到底。

吳明哲表示，自己支持以全民調方式進行，在民主機制下，各有自由表達意見的機會；國民黨要號召更多年輕人加入，成為改革進步的活水，他身為醫師，天天在第一線與民眾接觸，希望反映大家的意見，讓更多彰化在地人、旅外的鄉親願意回鄉，創造新榮景。

而原本未曾表態參選的埔鹽鄉長楊福地，昨天也繳交一百六十萬元費用完成參選登記，此一舉動跌破外界眼鏡。他半開玩笑說：「我快要沒頭路了（指其已兩任鄉長屆滿），原本想參選水利會會長，但執政黨要改官派，趕快思考另一個跑道！」而他的政見就是要照顧弱勢、提升彰化。

除了國民黨有意參選者眾之外，無黨籍也有多人表態有高度參選意願，本屆參選失利的無黨籍黃文玲和洪敏雄，洪敏雄競選看板已在街頭豎立，黃文玲在南彰化區員林市設服務處，勤走基層。

針對彰化縣長選舉國民黨黨內初選登記一事，彰化縣長魏明谷說，這是國民黨的家務事，他不便發表意見，但不管對手是誰，他都會全力以赴，只要拿出好政績、做好縣政，相信都會獲得支持。