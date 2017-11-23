〈北部〉淨水廠無法處理過濾物 卓蘭喝兩年半高鈣水

2017-11-23

地方積怨 要求研擬賠償機制

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮自來水因水質硬度偏高、灰白混濁，縣議員楊恭林昨天與苗栗縣政府水利處、環保局及地方人士前往鯉魚潭水庫的卓蘭淨水場了解，發現淨水場軟化結晶設備竟然因無法處理過濾後的結晶體，已停擺兩年半，使得居民長期飲用「高鈣」自來水，地方積怨已久，要求水公司研擬賠償機制。

台灣自來水公司第四區管理處表示，淨水場的結晶軟化處理設備，主要過濾含有碳酸鈣的自來水，每天大約可以過濾一點八噸的結晶體，但長期累積的結晶體堆積如山（見圖，記者蔡政珉翻攝），導致結晶軟化處理設備不敢繼續處理，以免衍生更多結晶體，因此軟水設備前年六月起便沒有運轉。

第四區管理處說，淨水後的結晶體主要是高壓磚、耐熱磚等建材原料，但因為卓蘭淨水場產出的量相較其他地區量少，目前約四百九十噸，所以頻頻流標，導致結晶體無處可去，已經研擬利用合併後閒置的原卓蘭營運所空間堆置，目前已經編列一百六十五萬元預算設置相關設備，尚待總處核准。

卓蘭鎮民對於水質問題，積怨已久，昨天卓蘭鎮民代表會定期會因此不開，鎮長詹坤金、代表會主席詹愛純及多名代表到場關心，得知原因，要求水公司要研擬賠償的機制。

議員：長期飲用 恐影響健康

楊恭林指出，自從處理設備停止運轉後，許多民眾家中熱水器因為積了過多石灰損壞時有耳聞，且百姓長期飲用水硬度過高的水，難保不會影響身體健康，希望自來水公司能儘速妥善處理。

詹愛純說，兩年前代表會曾前往會勘，但一直沒有得到正面答覆，希望這次大動作會勘，讓鎮民訴求能得到有效的回應。

環局：淨水廠水質抽檢合格

環保局人員指出，飲用水質標準，碳酸鈣含量每公升三百毫克，卓蘭淨水廠抽檢都合格，但有時高達二百九十五毫克，臨界標準值，不過相較其他的水廠硬度大約一百多毫克，有一倍的差距。