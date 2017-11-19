〈南部〉（台南）清水寺找回清水 復舊不要「蓋」了

2017-11-19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中西區開山路巷弄內的清水寺，寺前枋溪雖已箱涵化成下水道，但依稀可見舊河道曲徑，最近因路面工程而被打開，「岸壁紅磚與潺潺水流清晰浮現」，文化界盼望「不要蓋」，保留溪流面貌活見證，驗證昔日「清水寺街」、「清水町」的地名由來。

箱涵挖開喚醒回憶 文化界爭取

當地耆老說，早年這裡又叫「水流觀音」，相傳創建於一七七○年的清水寺原奉祀清水祖師，另外供奉的觀音神像，是從枋溪漂流下來的古木，「卡 」在寺前河段原地盤旋，經廟方擲筊請示，將古木撈起來雕刻成觀音神像供奉上位，清水祖師則 「讓位」居次，冥冥中一切是天意。

另有一說，乾隆三十五年間一場大雨，東安坊（府城古歷史行政區，約今民權路、東門路）有漂流古木被人發現，信徒雕成觀音像送給清水寺，住持於是將觀音改為主祀，清水祖師則成配祀。

供奉觀音 相傳溪流漂木刻成

不論是何種神蹟，「水流觀音」之名因此不脛而走， 香客絡繹不絕、香火鼎盛，昔日與彌陀、法華二大名寺齊名，廟前門楣高懸「寶筏渡川」匾額，極富佛心禪意，令人玩味。

巷弄內還有木造排屋，宛如時光走廊，讓人神遊昔日延綿水岸旁的聚落，「自古以來就是清水寺街的經典景象」。由於老舊木屋屬於廟地，整排老屋重建不容易，也才能保留舊況至今， 引人思古之幽情。

一位老居民說，以前就知這裡是枋溪河道，孩提時代還玩「跳溝遊戲 」，後來變成排水渠道加了蓋，河道歷史漸漸被淡忘，最近因路面工程開挖受到重視，外地遊客好奇來看的比以前多。

市府秘書長吳欣修表示，拿掉「溝蓋」是終極目標，廿一日將針對清水寺枋溪、西羅殿南河港的後續景觀問題作討論，如何維護保存，尚待比對排水圖資，釐清目前二條河道排水功能與路徑，需不需要作污水截流或其他處理因應，勢必要有整體規劃，才能在維持居住環境品質下又不失活歷史保留意義。