〈中部〉寫書法養生 9旬婆婆偕媳聯展

2017-11-19

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市企業名人黃進霖，兄弟姐妹共七人，為了表達對九十歲媽媽黃卓氤的孝心，希望給媽媽一個揮灑銀髮人生的新舞台，三年前鼓勵媽媽跟著其二嫂林麗淑拾筆學寫書法，婆媳倆拜師學藝，一起上課、一起學寫書法，靜心修身，在書法世界寫出快樂和成就，傳為地方美談。

黃卓氤阿嬤四代同堂六十八人，寫書法變成養生之道。阿嬤說，寫書法要淡定更要專心，一畫一撇、力道拿捏都要考究，稍一恍神，影響下一筆運筆力道，就可能前功盡棄。阿嬤的媳婦林麗淑說，陪婆婆學寫書法，增加婆媳感情，她們從來沒有婆媳問題，感情好的如母女。

黃進霖說，他們想讓媽媽在九十歲大壽留下燦爛記憶，三年前，經由其二嫂指引，和書法大師黃俊偉學寫書法，阿公書法字寫得漂亮，媽媽遺傳阿公美學藝術的細胞，上第一堂課，拿起毛筆從「福」字學起，一筆一畫寫出工整漂亮的楷書，老師看了驚豔不已，誇獎媽媽很有藝術的天份，媽媽聽了開心，越寫越有心得。

黃進霖表示，「一枝草一點露」是他的媽媽一生勤儉持家拉拔兒女事業有成的座右銘，媽媽也很愛寫這六個字，寫好的墨寶分送給親朋好友和有緣人，他和哥哥們觀察發現，媽媽寫書法講究「一氣呵成」，一坐到書法桌，經常就是一整個上午或下午，靜下心寫書法，心無雜念，無形中精神變好、神情容光煥發。

黃家七兄弟姐妹昨在黃家企業大本營之一的彰化市金瑞瑩公司花園廣場，舉辦別開生面的「期頤文墨婆媳聯展」，展出作品充分展現東方書法美學，前彰化縣長翁金珠欣賞後誇讚阿嬤是「活到老學到老」的最佳典範。