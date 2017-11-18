〈台北都會〉議長再訓柯 心壞沒人知嘴壞最厲害

2017-11-18

〔記者蔡亞樺、蕭婷方／台北報導〕為期九天的台北市議會市政總質詢昨結束落幕，面對柯近日的一連串爭議，議長吳碧珠訓示，從市長的施政報告、專案報告到總質詢，讓府會關係劍拔弩張、緊張萬分，這一切取決市長的態度；吳還引述俗語「心壞沒人知，嘴壞最厲害」，提醒柯文哲善用ＥＱ、ＩＱ改善府會關係。

引魯迅名言 指尊重是基本教養

吳碧珠表示，從質詢與答詢過程，看到市府方面對議會的議事規則不尊重、對議員不尊重、索取資料的不尊重，非常不可取。

她也引用中國作家魯迅名言「我以為別人尊重我，是因為我很優秀，後來才明白，別人尊重我，是因為別人很優秀，對領導尊重是天職、對同事尊重是本分、對下屬尊重是美德、對對手尊重是大度、對強者尊重是欣賞、對弱者尊重是慈善。」

吳碧珠最後勉勵，「尊重是做人處事最重要的基本原則，對人尊重是基本教養。」她也提醒柯善用ＥＱ、ＩＱ改善府會關係。

對此，柯文哲也走上備詢台回應，感謝議長、議員的監督與寶貴意見，市府團隊會秉持虛心態度檢討。

柯向周柏雅、民進黨黨團道歉

另外，民進黨台北市議員周柏雅日前追問台北市長柯文哲雙城論壇講稿事件，引發柯文哲不滿、嗆要黨團處理，並首度中斷總質詢。周柏雅昨再度於市政總質詢要柯交代事發細節，柯於質詢台上頻跳針，表示涉國家機密不能公開回答；最後在議長吳碧珠緩頰下，柯才表示會於下週三將資料拿給議員看，柯也對日前不禮貌發言，特別向周柏雅、民進黨黨團道歉。

酸陳菊挨轟 柯：以後會少去講別人

北市議員王閔生昨於總質詢時舉主計總處資料指出，明年普通統籌分配款，北市有四一七億元，高雄市只有二九二億元，至於中央補助款部分，今年北市有一七○億元，高市則有一三八億元，高市收入本來就比較少。王閔生更說，高市土地面積不僅是北市的十倍，高市合併也接受了災後的善後，以及高雄縣的債務，提醒柯比較其他縣市財務狀況不能只看帳面數字，批評陳菊舉債多也不厚道。柯回應「我以後會少去講別人」。