〈台北都會〉新北後村圳遭怪手入侵 文資列冊追蹤「破功」

2017-11-16

上週遭入侵 文化局11日才行動

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於樹林區與新莊區交界的「後村圳」，具有二七○年悠久歷史，與瑠公圳、大安圳並列大台北平原的三大水圳，現存的沉砂池、紀念碑直到二○一五年才被新北市文化局納入文化資產，上週突然有怪手進入開挖，經文史團體通報後，文化局直到十一日才緊急啟動暫定古蹟程序，要求廠商停工，文史團體怒批文化局擺爛；文化局回應說，將於十七日召集學者專家會勘。

「台灣土地倫理發展協會」秘書長陳健一指出，「後村圳」歷經清朝、日治及國民政府整建，早年灌溉範圍到板橋、樹林、新莊及八里岔一帶，是大台北三大水圳中最長的一條，也是當年新莊、樹林聚落的發展基石，雖然目前已不具備灌溉功能，但空間意義與歷史文化皆不可抹滅。

文史工作者批 文化局消極不作為

樹林文史工作者鄭至翔表示，「後村圳」遺址的沉砂池與一旁的灌溉改善工程紀念碑在一九五四年興建，兩年半前被文化局納入列冊追蹤的文化資產後，文化局就以缺乏經費為由，後續審議遙遙無期，列冊後的消極不作為，才導致淪落今日被怪手破壞，凸顯文化局監督不周，更錯失有效管理的時間，而且新北市府水利局無視文資價值，竟然核准該工程，文化局也未及時阻止。

水利局指11月初 即副本通知文化局

水利局解釋說，今年六月核定建商申請的「大漢溪後村圳水路改道暨沉砂池廢除工程」，七月曾邀集相關單位會勘，當時就知會文化局後續將有開發工程，十一月初建商函報開工後，也有副本通知文化局。

文化局駁7月會勘也提醒建商

新北市文化局否認放任不管，文化資產科科長楊智能表示，上週接獲通知後就趕赴現場，也立刻啟動暫定古蹟程序，排定明天會勘、開會審議；他說，七月會勘時已要求建商確保不能破壞緊鄰的列冊文資，開工前也提醒告知，但在水利局公文送達之前，未料建商就先動工，文化局獲知後在第一時間就趕往阻止。