〈北部〉竹市將軍村園區動工 明年10月完工

2017-11-16

第一期修繕 三房舍大變身

〔記者洪美秀／竹市報導〕被登錄為歷史建築，有將軍村美稱的新竹市昔日眷村「金城新村」舊址，將活化轉型為「將軍村開放圖書資訊園區」，第一期工程由文化部補助四千九百一十五萬元，昨天動工，將修繕其中三棟房舍，變身為生活里院、慢食學院及以老物修復為主題的場館；戶外空間則規劃小農市集、可食地景，預計明年十月完工。

新竹市長林智堅表示，金門防衛司令部在一九五八年八二三砲戰後，依「美軍顧問團宿舍」規格興建金城新村，因住過許多將軍與眷屬，是台灣少數僅存二戰戰後初期將領生活的遺跡，俗稱「將軍村」，他上任後把僅餘的十五棟建築物登錄為「歷史建築」，並向中央爭取經費，期許讓「舊建築」重生。

林智堅說，未來將軍村園區除了是融合眷村文化歷史記憶的休憩藝文開放空間，也翻轉一般人對圖書館只是供人借書、閱覽的刻板印象，以創新式圖書館的概念規劃，開啟新的知識學習場域。

生活里院 將打造多元體驗

第一期修復的三棟房舍中，有一棟規劃為「生活里院」，將打開原有的部分隔間牆，形成一個讓鄰里交流的多功能空間，宛如社區大客廳，未來並打算帶入手工藝、修復文物等形式，打造多元生活體驗館。

慢食學院 將再現眷村美食

另一棟房舍將轉化為「慢食學院」，會拆除天花板，露出原始木桁架結構，修復迴廊，降低扶手高度，打造開放式廚房的主題用餐區，也會引進麵食、餅食、豆類、醃漬類餐飲，再現眷村風味美食。

修復場館 戶外將設置市集

還有一棟則以「修復」為主題，重現早年眷村克勤克儉惜物精神，推動以眷村文物、老物修復為發想的文創產業，戶外空間則設置小農市集、可食地景等，預計明年十月完工。