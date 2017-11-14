〈南部〉富岡觀光漁市 春節前換新裝

2017-11-14

明年初整修交通船碼頭

〔記者張存薇／台東報導〕台東爭取富岡港擴建多年，終於跨出第一步！觀光漁市改善工程近日啟動，搭配候船室委外經營，明年春節前將可展現新氣象！此外，富岡港交通船碼頭改善第一期工程這星期也將上網公告，明年初動工，將填築海埔新生地、增加交通船泊位、興建新的船運中心等。

台東市富岡港是通往綠島、蘭嶼的重要港口，每年遊客量超過四十萬人次，縣議員方賢仁、洪宗楷、林秀信昨天在議會質詢時，不約而同關心富岡港擴建進度及周遭環境整理，直指富岡港是台東交通門面，但公廁惡臭、環境髒亂、候船室閒置，遊客觀感不佳，要求農業處改善。

漁市拍賣暫移整網場

農業處長許瑞貴表示，富岡觀光漁市改善工程近日啟動，總經費一千一百五十萬元，包括漁市拍賣處超過廿年未大規模整理修繕，這次將重新打造新的漁市及漁會周邊環境整理，富岡公有停車格也重新規劃，明年初完工，漁市拍賣目前暫移至原本整網場，原本為人詬病的候船室也招商成功，將委由台東地區農會、台東區漁會聯合經營，同樣明年初進駐，預計農曆年前富岡港將展新現風貌！

此外，富岡港交通船碼頭改善第一期工程明年初也將動工，總經費高達七億元，包括在登船處遮陽棚右側填築新生地、興建新的客運中心、增加交通船泊位等，預計民國一○九年完工。