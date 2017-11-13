〈北部〉深耕社區長照 慈大與17社區簽約

2017-11-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣六十五歲以上老年人口比例已超過十四％，愈來愈多老人需要長照服務，慈濟醫學院提長照產業在地深耕計畫，獲教育部在地實踐社會責任計畫補助，今年共有九十多名醫學相關科系學生走入社區，昨天和十七個社區長照站舉辦簽約典禮。

簽約典禮共有新城鄉、吉安鄉、花蓮市、秀林鄉、鳳林鎮、萬榮鄉及光復鄉等七鄉鎮市、計十七個社區長照站代表參加，建立學生與社區的媒合平台；各社區志工還表演阿美族、太魯閣族傳統舞蹈，展現特色。

慈濟大學醫學院院長楊仁宏說，台灣在二○二五年將進入「超高齡社會」，每五人就有一人是六十五歲以上老人，參加計畫的大學生須在這學期選擇一處社區的老人長照站做服務。

慈濟大學護理系老師蔡娟秀說，九十多名大學生來自護理系、物理治療系、醫學資訊學系、人類發展學系、兒童發展與家庭教育學系等，可利用各自專長提供服務，如物理治療系學生可針對老人經常發生的不明原因疼痛，設計復健運動；醫學資訊系則可協助社區建檔案、設計手機APP，也希望讓學生藉此了解未來職場需求。

慈大護理系大一學生張晏榕說，她和三名同學一起到新城鄉嘉里社區服務站，每週活動包括為老人家量血壓，帶動唱，希望可以勝任並學到更多。

簽約典禮上，各社區希望參加計畫的學生「第一要有心」，須有耐心、願意陪伴老人，才能長期持續下去。馬遠社區協會也表示，部落因為年輕人外流，社區志工多半年紀大，不擅使用電腦等科技產品，需要文書、記錄人才來協助，很高興有大學生願意投入部落服務。