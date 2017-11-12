〈南部〉國發會推小旅行 東港獲選示範點

2017-11-12

學者帶領巡禮七角頭

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國家發展委員會（簡稱國發會）推動「設計翻轉、地方創生」計畫，以素有「家將窟」稱譽的東港鎮作為示範地點，導覽人員昨天帶領來自全台遊客，體驗東港特有的七角頭文化，縣府文化處副處長曾龍陽說，經在地導覽員解說巡禮七角頭，讓人更了解東港的文化底蘊。

東港迎王慶典遵守古禮，加上角頭轎班採世襲制，被列為國家無形文化資產，其中王船巡安遶境和火化昇天儀式，是每三年一科的南台灣宗教盛事，國發會「設計翻轉、地方創生」計畫由成大研究發展基金會執行，昨天從東港七角頭出發。

遊客體驗畫家將臉譜

東港鎮內的最老牌「什家將」共善堂，由年僅廿七歲的潘品聰擔任家將臉譜畫師，不到五分鐘就為遊客畫上半張臉譜，他說，東港鎮邢府千歲開基在共善堂，家將團可說是鎮內最早，技法也從四色化簡為繁，調出五顏六色畫上臉譜，遊客臉上省略細節，只畫半張臉，是遵守家將臉譜不能外流的傳統。

成大研究發展基金會博士王泓斌表示，從信仰中心東隆宮，再到七角頭公廟，沿著頂中街和延平老街到鎮海宮，可看出東港的聚落發展脈絡，因此選定「七角頭」為認識東港以及東港迎王的起點。

頂中街角頭廟進水宮保留七角頭歷史最悠久、有一○五年歷史的神轎，現在裝上中研院的GPS，紀錄上科迎王足跡，民間自主保留的文化遺產，難能可貴 。