〈北部〉積欠停車費 192輛優先強制執行

2017-11-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府交通局與法務部行政執行署桃園分署合作，九日將積欠停車費第一名的「霸王車」拖吊後，另公布尚未強制執行、積欠停車費前廿大戶名單及車號，積欠的金額從六．六萬元到廿二．九萬元不等，總欠費金額達二一八萬元；交通局長劉慶豐表示，目前專案小組正全力追查排名前廿大欠費大戶的蹤跡，希望欠費車主不要心存僥倖。

市府公布積欠前20大戶名單

劉慶豐表示，目前優先執行對象包含「欠繳大戶前四十名」、「追繳五年即將屆期」及「累計達一萬元以上」者，交通局已將資料送行政執行署強制執行，總數量達一九二輛，桃園市已經執行三件，分別在龜山區欠費廿三．三萬元、八德區欠費十二萬元、蘆竹區欠費一．一萬元，總計三輛車欠費三十六．四萬元，截至目前尚未有欠費超過一萬元的車主主動繳納欠費。

劉慶豐說，為杜絕欠費歪風，交通局著手修訂「公有停車場收費及管理自治條例」規定，增訂逾期未繳一定金額以上路邊停車費車輛，將不得停放公有路外停車場，未來公有路外停車場將結合車輛辨識系統，禁止欠繳停車費車輛進入，落實「使用者付費」公平原則。

交通局停車管理科長魏光譽表示，交通局停車管理資訊系統已針對上述一九二輛車號註記，只要停靠路邊停車格或裝有車牌辨識系統的公有路外停車場，停車資訊就會轉知桃園分署，執行官會立刻出動執行扣車，若車主仍不繳費即可拍賣車輛。