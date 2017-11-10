〈南部〉10月釀災 地方盯木瓜溪整治

2017-11-10

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣知本鎮樂山區十月中超大豪雨轟炸，造成野溪土石崩落範圍達三．七五公頃，還造成兩戶民宅被土石淤埋，立委劉櫂豪、水保局台東分局副分局長林國財昨天到木瓜溪上游會勘，劉櫂豪表示，極端氣候造成豪雨、強風頻頻，除爭取緊急搶修，長期來說更要做好野溪整治及清疏，希望盡早完成。

劉櫂豪與卑南鄉長許文獻、鄉代會主席楊招信、議員張卓然昨天到木瓜溪上游實勘，許多居民也到場關心。雖然水保局已完成緊急搶修、清出六千兩百立方土石，木瓜溪目前則為無水狀態，但河道兩旁仍有大批砂石堆放，在地居民很怕豪大雨一來，砂石又崩塌往下游衝。

卑南鄉溫泉村長黃金定表示，十月十一、十二日強降雨一連兩天造成災情，民國六十二年娜拉颱風來襲，也造成溪水暴漲，大水沖到知本市區崎仔頭，木瓜溪沿線有不少果園、荖葉園，民眾都希望早日完成整治。

林國財表示，近日已完成鎮樂橋土砂災害緊急搶修、千歲橋上下游土砂清除等，總經費一千兩百九十萬元，明年將持續完成鎮樂橋上游野溪防砂復建工程、千歲橋上游到鎮樂橋下游清淤工程，預計年底前可規劃完成。

劉櫂豪在聽取鄉親意見後，要求水保局早日完成規畫並施工；他說，災後立即緊急搶修，長期來說更要要做好整治及清疏，將要求工務單位配合自然環境選擇最適合的工法。