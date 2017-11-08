〈北部〉無醫鄉 獅潭衛生所醫師也走了

2017-11-08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉是全苗栗縣唯一沒有醫療院所的鄉鎮，同時是老年化最嚴重區域，尤其最近逢臨流感季節，疫苗接種、門診看病業務繁重，但十一月起，獅潭鄉衛生所醫師因公費服務年限已達而離職，讓鄉民感嘆「偏鄉看個病都這麼難！」

公費生還沒到 衛局協調他處支援

苗栗縣政府衛生局副局長楊文志坦言，獅潭鄉屬於「無醫鄉」，的確缺乏醫療資源，目前衛生局已經向中央申請，爭取醫學系畢業公費生前往獅潭鄉服務，不過要等到明年一月分發結果才會揭曉。等待公費生分發的空窗期期間，衛生局向衛生福利部立苗栗醫院及頭屋鄉公所協調，各有一位醫生前往看診，每週各支援一次，先緩解鄉親需求。

另外，楊文志表示，衛生局也跟苗栗市大千醫院等院所溝通，派出接駁車前往獅潭鄉，若鄉親有需求可搭乘接駁車前往苗栗市看診。

獅潭鄉人口數約四千四百多人，六十五歲的老年人口佔全鄉比例約四分之一，是全縣人口老化最嚴重的鄉鎮，加上青壯人口外流，獅潭鄉衛生所主任劉星照坦言，目前居住在獅潭鄉的不是老年人就是小孩子。

劉星照指出，加上獅潭鄉內並無其他醫療院所，醫療資源缺乏，全鄉唯一的醫療機構就是衛生所，除了提供施打流感疫苗，鄉內長輩所需的一般醫療照顧例如感冒、慢性病用藥或是跌倒等簡易外傷處理，都必須仰賴衛生所。