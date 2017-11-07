〈北部〉消防局空氣呼吸器 逾4成過期

2017-11-07

〔記者陳昀／桃園報導〕新竹縣廿一歲林姓消防員上月底在救火時殉職，事故原因仍待調查，但外界認為，很可能是肺力閥脫落或器材老舊所致，市議員劉勝全昨天質詢指出，根據桃園市審計處報告，截至去年底，消防裝備「空氣呼吸器」有四十三．九九％逾期，擔憂桃園市消防員安危。

消防局：逾期仍可使用 但僅供訓練

市府消防局長胡英達解釋說，空氣呼吸器在公務採購的「使用年限」為五年，指的是可汰舊換新時限，不代表東西壞掉或必須報廢，但超過時限的器材僅用於教育訓練，不會在實際救災時使用，也會逐年編列預算汰換，絕不會讓消防人員置身於危險。

劉勝全調閱新竹縣審計處報告發現，消防裝備中的空氣呼吸器，有九十四．五五％已逾使用年限，這個數字之嚇人，造成外界疑慮並非空穴來風，雖然並不是逾期就不能使用，但仍有風險增加的可能，希望桃園市政府以此為鑑，而桃園市消防裝備的空氣呼吸器有四十三．九九％逾期，和新竹縣比，相對偏低，但還是必須爭取預算汰換。

救災用空氣呼吸器 全是兩年內購入

胡英達表示，目前實際用於救災的空氣呼吸器，都是二○一五年後購置，共有一三一八組空氣呼吸器、一五二一組面罩，明年會再購置空氣呼吸器二八○組、面罩三七○組。

他指出，行政院主計總處規定，「若已達使用年限，財產仍可繼續使用者，應延後辦理報廢」，因此逾期不代表全部無法使用，空氣呼吸器每五年需檢測一次、面罩每年檢測一次，確認功能正常，目前逾期的空氣呼吸器皆用於教育訓練。

胡英達強調，消防局會逐年籌編預算充實汰換裝備，在消防同仁安全、預算經費使用效益上達到雙贏；消防局指出，除硬體外，消防局也規劃救災安全相關訓練與規範，像是在火警及演習，皆落實每二至四名一組，在幹部帶隊下同進同出、避免落單，也會要求交接時檢查個人面罩顯示器及背架，讓進入火場時辨別剩餘氣量更精準。