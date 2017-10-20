〈南部〉重陽敬老金今匯出 27萬人受惠

2017-10-20

每人發放1千元 總金額2.7億

〔記者蔡文居／台南報導〕重陽節將屆，市府將在今天發放重陽敬老金，六十五歲以上長者每人發放一千元，百歲人瑞一萬元，總發放金額約二．七億元，有近廿七萬位長者受惠。

不過，有議員建議應該適度排富，將錢用在老人醫療、供餐等更實際的作為。

社會局表示，市府為表達對長者的關懷，今年續發六十五歲以上長者重陽敬老禮金，今天午後將透過匯款方式發放，計有廿六萬九千多位長輩受惠，只要民國四十一年十月廿八日前（含當日）出生的長輩，今年六月廿八日前設籍在台南市，且九月廿八日前續住未遷出仍健在的長者均是發放對象。

社會局統計，百歲以上人瑞共有二三一人，其中超過百歲者有一四三人，含女性九十四人、男性四十九人，目前全市最高齡的長者是永康區一百零九歲的林王金鳳女士。

敬老金排富與否 議員不同調

市議員蔡旺詮表示，敬老禮金本應不分貧富，也不應只發中低收入戶，但政策要兼顧選民的需求外，也應該考量財政能力及是否兼顧將錢花在刀口上的概念。所以，可考慮採前廿％或廿五％排富方式取得政策平衡。

另名議員認為應該要排富，指二．七億並非小錢，對有錢人而言，一千元根本無感，在政府財政不佳的情況下，更應該把錢花在刀口上，要照顧長者，如把這筆錢用於老人醫療、接送就醫或供餐等作為，將更為實惠。

市議員蔡育輝則認為，重陽禮金是對長輩的尊重、敬意，這也代表政府有在重視，只是一點小小心意，不應該排富。

社會局表示，若是只針對低收入及中低收入的長輩約一萬多人發放，經費約一千多萬元。該局去年也有評估過，因一年就這麼一次，而且也發放這麼多年了，與其他縣市相較，南市金額相對是較少的，南市不要沒發，也不要加碼，考量每位長輩只有一千元，只是一個年節的祝福，也是重陽節的一點點心意，因此決定續發。