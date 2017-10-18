〈中部〉台中人口第二 統籌分配稅款六都第四

2017-10-18

近5年平均比高雄少34億

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市人口數在今年七月底超越高雄市，成為全台第二大城，但近五年的中央統籌分配稅款額度竟是六都第四，平均比高雄市少卅四億元。民進黨市議員十七日呼籲市府應向行政院爭取合理分配。市長林佳龍也說，市府正在準備相關資料，會向行政院據理力爭。

民政局長周永鴻昨天在議會專案報告「台中市躍升第二大城市超越高雄人口成長原因」，他指出，台中市自升格直轄市五年來，人口數持續呈現穩定正成長，高雄市人口數則負成長，而台中人口成長主因為「社會增加」，也就是外縣市移入人口成長所致，而根據各項調查，其誘因包括就業機會多、交通便利、氣候宜人、提供幼托補助、居住環境佳等。

民進黨議員何文海、張雅旻、張芬郁、李天生、蔡雅玲等人表示，根據財政局統計，一○三年至一○七年，台中市平均分配到中央統籌分配稅款二二五．三七億元，在六都排名第四，高雄市平均分配二五九．六億元，台中平均比高雄少了卅四億元，台中正在「轉大人」階段，急需進行各項建設，市府應積極向中央爭取合理的統籌分配稅款。

林佳龍將拜會賴揆爭取

林佳龍表示，北、高很早就成為直轄市，長期獲得中央豐沛資源，對於還是「新生兒」的台中直轄市，需要更多中央預算支持，財政局正準備相關資料，資料完成後，他會拜訪行政院長賴清德，第一階段希望台中分配的數額和高雄一樣，第二階段則把統籌分配稅款的餅做大。

另外，國民黨議員陳政顯表示，台中市工作年齡（十五至六十四歲）人口比率在一○三年至一○五年增加不多，增加的是十四歲以下及六十五歲以上人口，且遷入人口以鄰近的彰化、南投、苗栗居多，他們可能只遷戶口，並未住在台中，市府以社會福利政策吸引外縣市人口遷居，對台中經濟貢獻度卻幾乎是零。

民政局對此表示，工作人口逐漸下降、老年人口逐年增加是全國趨勢，近幾年台中市工作年齡人口比率都比全國高，這是因為台中不斷有工作年齡人口移入；此外，台中老年人口比率也比全國低。