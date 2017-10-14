〈北部〉百歲公愛吃肉不外食 天天答嘴鼓

2017-10-14

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮百歲人瑞溫炳龍，不但身體硬朗，外觀像八十多歲，且熱心公益，經常沿著褒忠路拔草、澆花整理路容，並關心褒忠大橋的安全。

今年滿一百歲的溫炳龍耳聰目明，雖拄著枴杖走路，但卻不用人攙扶，還會每天騎電動機車趴趴走，去義民廟廣場找人「答嘴鼓」。

目睹斷橋墜車 主動除草護橋

當地下寮里里長范永才說，溫炳龍年輕時曾目睹一輛小貨車墜落斷橋，禍首竟是寄生在橋上的榕樹，根鬚經年累月把橋梁嚴重破壞後沒人發現，貨車經過，瞬間發生意外。此後，他就特別注意橋梁有沒有這類的樹木寄生。

溫炳龍說，九十二歲從竹北搬到新埔定居，每天早上沿著褒忠路除草到義民路口，看到路上的花草樹木如有乾枯就主動澆水。鎮長林保祿曾善意提醒車流量大，務必當心，他才改在草長後幫忙除草。

他從除草中留意到褒忠大橋橋身有廿棵大大小小的榕樹寄生，擔心車流不小下，橋身結構安全會出現狀況，不僅在社區主動宣傳「除樹保橋」，還逐一打電話找權責位處理。

溫炳龍雖曾不慎跌斷過左大腿骨，兩眼也因白內障開過刀，但除此之外身體狀況良好，行動自如。溫炳龍笑說很愛吃白飯，以前可以一餐吃五碗，現在仍要滿滿一碗，常保健康應該是跟不外食有關。

他的媳婦則說，老人家喜歡吃肉，幾乎餐餐都要有，但勤於勞動，所幸沒有三高問題。她說，十年前公公摔斷大腿骨時，竟然在傷後第八天就起身積極練習走路，復原之快、意志力之強，讓她印象深刻。