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竹縣中學導師疑欠債私下向家長收取逾20萬失聯 校方報案提告

新竹一所學校發生導師私下向學生家長收取餐費等費用之後失聯。示意圖。（記者廖雪茹攝）

新竹一所學校發生導師私下向學生家長收取餐費等費用之後失聯。示意圖。（記者廖雪茹攝）

2024/08/04 09:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一所中學新聘的國中部廖姓男導師，被學生家長指控，收取該班學生班費、餐費、校外教學等約20萬費用後，疑似捲款潛逃；校方表示，這完全是老師個人的行為，但家長的損失學校會負責到底，也已向警方報案提告。

據了解，廖男涉有多起借貸糾紛，在外積欠債務。新湖警分局表示，對於有教師以不實名義，私自向家長收取午餐等相關費用後，未交給校方，避而不見，涉嫌詐欺及侵佔，目前已知10多名家長受害，金額約20多萬元，警方將通知嫌疑人到案說明，以釐清案情。

學生家長指控，該校國中一年級廖姓男導師，收取班上每位學生班費500元、餐費13000元、校外教學2千多等費用後，捲款潛逃，引發學生和家長們人心慌慌，校方告訴家長8月2日開會討論後會處理，但大家還是很擔心。

學校表示，廖姓男子上月中甫獲聘到任，入職前有提供良民證。沒想到擔任導師後，開始透過通訊軟體，私訊家長要求繳交餐費等多項費用，並以現金繳費不便為由，私自提供個人帳戶，多名家長依指示轉帳，校方發現有異趕緊通知家長停止匯款，實際受害人數及金額確認中。

事發後校方曾聯繫到廖男，廖男答應會返校還錢，後續卻失聯，到職才一個星期，學校已報警處理。日前也已召開家長說明會澄清，強調這起事件屬於老師個人行為，學校不會以個人名義轉帳收費。校方也強調該校午餐費是按月收取，其他註冊費等都是有通知單，和一般學校註冊一樣，不會用老師個人的帳戶收費。

學校強調，受害家長損失的金錢部分，校方會負責到底，吸收已繳交的款項。也藉此機會正向教育學生，叮嚀孩子們將來的路還很長，千萬不要貪，更不要碰賭和毒，否則會毀掉一生，也希望家長能一同正向教育孩子。

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