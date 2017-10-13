〈北部〉花蓮南區公告地價 明年度擬調降

2017-10-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮房地產市場二年前一度漲翻天，但去年至今年交易量一路滑落，市場「退燒」！然而價格無明顯下滑。玉里地政所昨舉辦公告地價暨公告土地現值說明會。地政所表示，總交易件數減少，但依實價登錄，玉里鎮房地價格仍有些微上漲，瑞穗鄉下跌，富里、卓溪持平。

送地價評議會討論 明年元旦公告實施

為此，公告土地現值也擬隨之調整；至於公告地價則因「政策因素」擬微幅調降，縣府地政處表示，明年度公告地價、公告土地現值目前為初步評估結果，仍需地價評議委員會進一步討論，將在明年一月一日公告實施。

玉里地政事務所統計，依交易量看，玉里、富里、瑞穗、卓溪四鄉鎮市場「高點」是在前年，一到九月共計六百八十九件，但去年同期一到九月減少四百五十八件、今年一到九月總交易件數四百一十二件。

雖交易件數整體下滑，但土地價格卻沒有明顯下跌。李德貴說，南區人口集中的玉里鎮，生活機能優於鄰近鄉鎮，實價登錄中，新透天厝成交價九百萬元以上、一千一百萬元也有，原因可能是因為物價、租金都和花蓮市差不多，加上公教人員、醫師仍有買房地的需求，因此實際價格整體微幅上漲。

商業區地王為玉里光復路圓環至火車站

南區都市土地商業區「地王」，仍位於玉里鎮光復路圓環至火車站一帶，擬評公告地價每平方公尺五萬七千七百元；住宅區地王則是八期重劃區玉里鎮和平路（民權路至復興街間），擬評公告現值四萬九千八百元；至於南區的農地，最貴地價是在玉里鎮三民段，擬評公告現值一平方公尺一千四百元。

公告土地現值調漲 最高者超過5%

玉里地政事務所表示，這次公告土地現值調整中，南區四鄉鎮擬調幅最高是玉里鎮的「非都市土地建地」，以及瑞穗鄉「都市土地農地」，調幅預估都超過五％，其餘都呈現微幅調漲局面，但瑞穗的非都市土地農地的土地公告現值則擬評下跌，跌幅約二．八三％。

而公告地價的調整因涉及「政策因素」，顧慮到民眾地價稅賦，並衡量市場交易價格變動，南區四鄉鎮公告地價都研擬「微幅下修」，平均調幅分別是瑞穗鄉調降○．一三％、玉里鎮調降○．○六％、富里鄉調降○．○九％、卓溪鄉調降○．一九％。