〈南部〉停車格一半劃在人行道 車被拖吊

2017-10-12

〔記者蔡文居／台南報導〕民眾停車在市府劃設的停車格卻被拖吊，讓車主當場傻眼。市議員呂維胤昨出示相關照片提出質詢，指市府劃設路邊停車格，一半劃在人行道上，導致民眾合法停車被拖吊，批評南市交通局根本是詐騙集團，「挖洞給民眾跳」，要求檢討。

交通局坦承疏失 將會改善

交通局長林炎成坦承，這樣劃設停車格位有疏失、確實有問題，該局會改善，也會主動連絡車主來處理。

台南市議會昨天召開交通局及觀旅局業務報告及質詢，呂維胤質詢說，最近接獲一名市民陳情，指車子停在台南市西門路三段合法的停車格內，隔天十月六日要開車時，卻發停在格位的車子被拖吊了，費用包括拖吊費九百元、保管費半日一百元及違規紅單九百元，共一千九百元，讓車主氣炸了。

呂維胤說，經了解後，竟然是因為政府劃設停車格時，將停車格位連同人行道一併劃入，造成停車格有一半在路面上，另一半則是在人行道上。

呂維胤痛批，這根本就是挖洞給民眾跳，政府劃設的停車格卻違規在先，在沒被拖吊前可以按時收費，被拖吊後另外再收保管費、拖吊費，當做一魚兩吃的概念？這樣可以聲請國賠嗎？要求交通局應通盤檢討各地方類似的停車格，讓民眾能停的安心。

警察局表示，停在人行道上是違規，但又是政府合法劃設的停車位，車子被拖吊，車主可以提出申訴。車主則覺得申訴很麻煩，不打算申訴，只希望市府改善。