〈北部〉全運會開幕入場券 今起免費索取

2017-10-12

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕本屆全國運動會訂於二十一日下午五點在宜蘭運動公園田徑場舉行開幕典禮，縣府今天起陸續發放三千張入場券，讓大家免費索取，每人限領兩張，當天的開幕儀式必須憑券進場。

共3千張 每人限領2張

宜蘭運動公園田徑場可容納一萬兩千人，大會提供三千張入場券，分兩階段發放，今起到二十日釋出兩千張，可到宜蘭縣文化局服務台領取，二十一日中午十二點到下午四點，備有一千張，領取地點在宜蘭運動公園田徑場南側門帳篷，遺失不補發，詳細索票辦法公告在全運會官網。

21日有國軍操演 阿帕契將現身

「全運會開幕保證精彩！」副縣長朱壽騫說，全運會開幕典禮的前兩小時，即下午兩點二十五分到四點，會場有全民國防熱鬧暖場，安排神龍小組高空跳傘、特戰操演、國軍娃娃舞逗趣演出，另有阿帕契戰鬥直升機停在宜蘭運動公園體育館前方大草坪，讓大家一睹廬山真面目。

縣府教育處說，開幕典禮在當天下午四點半開放入場，開幕活動以「看見台灣、看見宜蘭」為主題，表演節目由「山、海、敬神和運動英雄」四大蘭陽特色主題故事作呈現，為六天運動盛事拉開序幕。

開幕典禮壓軸邀請宜蘭子弟亂彈阿翔表演，羅東鎮公正國小體操選手演出「完美落地」，主辦單位說，活動內容將散發出濃濃的「宜蘭味」，請大家拭目以待

聖火點燃後，由璀璨高空煙火點燃「宜蘭之夜」，接下來晚上八點到九點的晚會，開放自由入場，邀請知名藝人盧廣仲、徐佳瑩接力開唱，為全運會開幕式帶向高潮。