〈北部〉台61線高架 11月通到永安漁港

2017-10-12

〔記者李容萍／新屋報導〕斥資一五六億七○○○萬元、由交通部公路總局發包興建的台六十一線「觀音至鳳岡段高架主線新建工程」，從觀音區台六十一線與台六十六線路口起，至新竹縣新豐鄉竹四鄉道止，全長二十．八二公里，其中從台六十六線至永安漁港段已經完工，將於十一月通車；永安漁港至桃園、新竹縣界段也可望於明年八月完工通車，將可串連至新竹縣新豐鳳鼻隧道，續接台十五線至竹北，大幅縮短桃園海濱至竹北的路程。

脊背橋上將設永安漁港地名

市長鄭文燦昨天前往新屋區現勘表示，台六十一線高架工程從大潭交流道至永安交流道段，高架道路配置雙向四車道，工程品質良好，預計十一月通車，未來到永安漁港、新屋綠色隧道、桃園農業博覽會都很方便。他也對高架道路跨越一一四縣道的長跨徑脊背橋，建議公路總局可在橋的脊背上增列地名「永安漁港」，以此打造永安漁港新地標，市府也會協助完善高架路網，發展綠色旅遊及休閒農業區帶動觀光。

鄭文燦說，配合台六十一線從台六十六線至永安漁港段的通車，市府交通局正檢討沿線路口道路順暢度與完善交通標誌，工務局也會整合新屋及觀音區公所意見，以及永安漁港及農博基地的需求，在高架橋下的閒置土地申請設置停車場，也研議規劃在此設置共享電動汽車（U-Car）租賃站。

交通局長劉慶豐說，台六十一線高架工程完工後，可大幅改善台六十一線平面道路於路口造成動線交織及號誌停等的延滯，節省用路人行車時間並提升行車安全，通車的高架道串連西部濱海廊帶的工業區，讓台北港、桃園科技工業園區增加主要的聯外道路，也可連接桃園至新竹縣的交通路網，藉由台六十六線銜接國道一號、國道三號，建構更完善的快速路網。