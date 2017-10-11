〈中部〉六房媽大庄紅壇 用地解決終動土

2017-10-11

〔記者詹士弘／雲林報導〕六房媽一○七─一○八年虎尾過溪股大庄紅壇用地爭議，在地方信仰中心北極殿接棒下，「紅壇」昨天舉行動土典禮，雲林縣長李進勇頒贈「護國佑民」賀匾給六房媽會，希望「雲林六房媽祖過爐」登錄為國家重要民俗後，讓六媽祖慈悲佑民精神能普濟天下。

「六房媽過爐」是雲林縣重要民俗盛事，六房媽是全國知名無固定寺廟的神祀，祭祀採行爐主制度，由雲林縣虎尾、斗南、土庫、大埤、斗六等五股十七小爐卅四庄頭在每年興建的臨時紅壇輪流供奉，近幾年參與過爐遶境的信眾都超過十萬人次，一○七─一○八年的輪值股為虎尾鎮的過溪股（大庄），大庄約四十年才輪值一次。

雲林六房媽早年過爐是由爐主迎接媽祖駐駕於私宅廳堂，近數十年因信眾規模擴大，改搭建開放式鐵皮屋的「紅壇」供奉，以廣納四方虔誠信眾的到來；「紅壇」由值年爐主負責搭建，由於經費龐大，通常需傾「紅壇」所在地全庄之力來共同營造媽祖的神聖場域。

六房媽大庄紅壇一度因值年陳姓爐主搞不定紅壇預定地，與地方發生意見對立，最後在大庄地方小爐開會提案後，決定一○七─一○八年六房媽祖過爐事務由北極殿公廟接手辦理，創下六房媽祖過爐三百六十年來首度由公廟辦過爐的先例，陳姓爐主保留身分但被罷免職務，北極殿另選出周萬友擔任執行爐主。

一○七─一○八過溪股大庄紅壇在北極殿接手處理後，用地問題獲得解決，昨天早上舉行動土儀式，整個民俗儀式恢復正常運作，加上八月「雲林六房媽過爐」已獲文化部審議通過登錄為國家重要民俗。