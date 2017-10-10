〈台北都會〉北投市場像危樓 月底做改建調查

2017-10-10

近10年花1.8億整修 依舊亂糟糟

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市北投市場歷史悠久，雖有不少名店光環加持， 但使用已逾三十年，市場設備老舊、環境不佳，儘管近十年耗資近一．八億元整修，天花板掉落、手扶梯與冷氣壞損事件層出不窮，相較鄰近士林區士東市場僅用三分之一經費整修，就連年獲經濟部認證為四星級市場，兩者對比強烈，使得台北市議員林世宗要求北市府改建。市場處坦承只靠整修不是辦法，將在十月底詢問市場攤商意見後，評估改建所需的中繼地點。

北投市場位於北投區新市街，鄰近北投捷運站，被地方人士稱為「北投的中心」，市場內攤販多達五四二攤，實際營運攤販亦有三百多攤，有矮仔財滷肉飯、紅茶冰、排骨酥麵、小魔女咖啡等人氣名店，但市場主體與硬體設施過於老舊，連攤商都自認市場是「危樓」。

林世宗在市議會質詢指出，士東市場近十年整修費為六九五二萬元，市場內漂亮、乾淨，相較北投市場近十年花費一億七九六○萬元，多次拉皮整修，但環境依舊髒亂、鋼筋水管裸露， 樓梯間佈滿垃圾與雜物，天花板還會無預警掉下來，「是人住的嗎？」市場作為北投的購物重心，環境卻如此惡劣，將阻礙北投整體的發展，市場改建已刻不容緩。

市場處主秘王夢龍則表示，北投市場若要改建，要用何種方式改建，或改建、中繼地點都沒找到，甚至市場攤商曾有反對聲音，因此十月底將進場做問卷調查，確認市場攤販願意配合改建後，才會去評估幾個改建或中繼地點。

攤商憂心改建造成營業損失

北投市場自治會長李章祥說，該市場問題不少，像市場內冷氣已用三十多年，光是維修就要特別訂做零件，維修得花十幾天，若市府能推動改建，對整個北投區民來說，會是很大的貢獻，但改建動輒兩、三年，期間恐造成攤販的營業損失，市場外圍還有免繳租金的流動攤販搶生意，因此攤商不一定都願意配合改建。

但李章祥也說，北投市場畢竟是公有市場，與市府是房東與房客的關係，既然市場是危樓，天花板還會掉下來，一旦出了問題誰負責，有沒有辦法改建，就看市政府怎麼決定。