〈南部〉陰雨又逢廟會 恆春半島大塞車

2017-10-09

南迴多良塞車情形 昨天減緩

〔記者蔡宗憲、邱芷柔、王秀亭／綜合報導〕屏東通往台東及墾丁的台一線枋寮路段，前天出現高達二萬五千車次的大量，昨氣候陰雨不斷，加上車城福安宮廟會，造成台二十六線車城段一度得封路疏導，今天午後將湧現北上車潮，警方呼籲駕駛人保持耐心配合疏導。至於台東昨天交通狀況算順暢，南迴公路多良高架橋北端因車道縮減，前天車流塞爆，回堵近五公里，到昨天大幅減緩。

車城福安宮遶境 封路疏導車流

屏南地區連續兩天南下車流超過兩萬車次，由於整天陰雨不斷，不少遊客昨天傍晚提早北返，恆春警方預估今天中午後北上車潮將達到高峰，建議駕駛人提早準備。

恆春半島昨天氣候惡劣，不時刮起輕颱等級的風雨，海邊景點及墾丁大街遊客為了避雨，大都留在旅館或湧入海生館，海生館甚至出現萬人入館參觀的巨量。

昨天台一線及台二十六線南下車潮集中在上午十點後，隨著雨勢越來越大，中午後也湧現不少北返車潮，台二十六線因車城福安宮廟會遶境活動，一度實施罕見的南北封路疏導措施，引起民眾抱怨連連，直到傍晚車潮才紓解。

根據中央氣象局預報資料，陰雨天候可望在今天後得紓解，降雨機率低於五十％，平均氣溫在三十度上下，恆春半島今天除了滿州佳樂水衝浪賽，還有恆春西門的向日風車節，滿州里德、港口村這幾天「觀落鷹」國慶鳥盛事。

神山部落遊客暴增 道路壅塞

屏東山區的霧台鄉昨天也出現車輛排隊入山情形，神山部落道路更是雙向壅塞，三德檢查哨指出，車潮比平常多了三倍。三德檢查哨指出，八日開始車流量明顯增多，除部落有喜宴，遊客量也比平常約多了三倍，提醒民眾務必遵守交通規則依序入山。

富岡漁港周邊道路 人車擁擠

至於台東東海岸及縱谷線車流量較前天明顯增加，但時速最低都維持在四十公里左右，中華大橋進入富岡一度因車道縮減，加上發生車禍事故，造成車流回堵，事故排除後就恢復正常。

另外，台東市區多處知名小吃店附近人車擁擠，富岡漁港周邊也停滿搭船到綠島的旅客車輛，造成附近市區道路交通壅塞。