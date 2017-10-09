〈中部〉七崁武術嘉年華 武師交流盼傳承

2017-10-09

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕國慶連假第二天雲林好熱鬧，七崁武術嘉年華在二崙崙西社區公園登場，另虎尾布袋戲館及農博基地則有日本傳統木偶戲「人形淨瑠璃」及雲林二監布袋戲表演，吸引許多遊客觀賞。

七崁武術嘉年華是由西螺七崁武術文教基金會主辦，基金會執行長、縣議員李明哲表示，西螺七崁有四個流派，套路有數百種，七崁各地武館都還存在，但因師傅年紀大，期望藉由活動讓老師傅交流，也集結中青代朋友來學習武術，傳承延續西螺七崁武術。

參加民眾騎著單車拜訪詔安客庄、武術傳人，在崙西公園則有七崁武術、獅鼓等體驗，勤習堂輩份最高高齡九十一歲李羅村與多位武術師傅現場表演套路拳法，來惠國小學童表演布袋戲、開口獅，許多回鄉民眾特別帶著孩子參加。

雲林國際偶戲節昨天由日本傳統大偶戲演出，伊豆木人形是傳承飯田市三穗地區的人形淨瑠璃，在江戶時代末期領主小笠原為鼓勵居民的娛樂生活，借給居民木偶戲所需要的道具，從此開始人形劇的演出。

這次表演劇目是祈禱世界和平及五穀豐收的祝賀舞蹈「壽式三番叟」，與以阿波藩的家族嘩然為主題的「傾城阿波的鳴門—巡禮歌之段」，演出母親和女兒間的感情劇。

國際偶戲節 雲二監受刑人演出

另雲二監掌中戲團則在農博生態園區演出「江湖不歸路」，戲中主角以受刑人經歷，說明「歹路不能行」，紙醉金迷或許能換得一時的快樂，但最終還是得付出代價，演出過程道具特別多，連布袋戲「鋼管秀」也上台，劇情精彩。