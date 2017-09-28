〈台北都會〉肺炎鏈球菌疫苗 65歲以上免費施打

2017-09-28

市府自掏1900萬經費 10月起接種

〔記者沈佩瑤／台北報導〕肺炎去年躍升十大死因第三名，據統計，近三年肺炎死亡人數，逾九成為六十五歲以上長者，但因肺炎鏈球菌疫苗一劑自費需一二○○至一五○○元，北市自費施打率僅有十六％，台北市政府挹注一千九百萬經費，購置逾二萬六千劑肺炎鏈球菌疫苗，十月一日起，凡設籍北市、六十五歲以上長者，攜帶「身分證」、「健保卡」至全市一四九家合約醫療院所免費施打，並建議同時施打流感疫苗，提升保護力。

衛福部只針對75歲以上長者注射

目前衛福部疾管署針對七十五歲以上長者，提供肺炎鏈球菌疫苗免費施打，為降低市民罹患肺炎風險，台北市政府昨宣布加碼，自十月一日起，北市提供六十五歲以上長者即可免費施打肺炎鏈球菌疫苗。

北市衛生局科長陳少卿表示，北市六十五歲以上長者，發生肺炎每十萬人口死亡率達二八九．六人，其中主因為侵襲性肺炎鏈球菌，發病高峰為冬季及春季，可能出現發燒、咳嗽、氣喘、胸痛、頭痛等症狀，常被民眾輕忽。

柯文哲致詞時指出，打疫苗是成本效益最高的治療，與其等到生病花很多錢治療，不如先預防，以他的岳父為例，就是因為肺炎感染許多併發症，因此不要以為感染肺炎，注射抗生素就能痊癒，往往會留下很多後遺症。

台大醫院感染管制中心主任盛望徽說，肺炎鏈球菌本就存在呼吸道中，一旦感冒，就有可能接連發生肺炎鏈球菌侵入，並引發其他細菌的感染，提醒年長者如有發燒、黃痰帶血絲、胸喘不適等情形，應懷疑是肺炎鏈球菌感染，及早就醫。