〈南部〉林邊大橋回填不實 將刨除重鋪

2017-09-26

〔記者葉永騫／林邊報導〕屏東縣林邊大橋道路呈現波浪狀還出現破損情況，昨天公路總局第三區養護工程處會同電信、電力等相關單位會勘，確定是回填工程出了問題，決定刨除路基及柏油後重新施工。

橋面破損、變形 曾修補但效果不彰

完工才一年的林邊大橋因電力、電信等管線單位施工回填品質出狀況，完工不到半年就發生下陷情形，雖經修補但效果不彰，近日情況更加嚴重，道路變形成了波浪狀，還有人摔傷，引起民眾關切。

昨天縣議員羅平道、鄉民代表陳春貴會同公路總局第三區養護工程處、高南區工程處第四工務段、台電、電信等相關單位到場會勘，確認橋樑安全無虞，道路變形的主因為管線單位回填的路基品質不佳。

承包商指出，當初電力及電信工程施工後回填，路基依照相關規定的回填料施工，懷疑是回填料中的爐渣混充料管控沒有做好，造成回填料膨脹導致路面變形，現在只有將路基挖深四十公分後再鋪上一般級配料，上面再加十公分的瀝青柏油，將道路重新鋪設。

國慶後施工 工期約兩週

公路總局第四工務段長余成鈺表示，林邊大橋還在二年的保固期內，路面變形的原因確認是回填工程出狀況，因此將由電力及電信公司委託廠商將路基全數刨除挖深，再將所有的級配料全數換新，路面重新鋪設，預計在國慶日後再施工，工期大約二個星期，屆時將進行交通管制，請民眾體諒。