〈台北都會〉湄洲媽祖來台 明起遶境巡安

2017-09-24

〔記者葉冠妤、賴筱桐、吳仁捷／新北報導〕來自中國福建省的湄洲媽祖，昨天下午渡海來台，數千名信眾到八里區的台北港迎接聖駕，場面盛大，隨後移駕到板橋區慈惠宮安座，今天將重現湄洲古禮的祭祀大典，明天起遶境巡安。

距上次造訪 已隔20年

「湄洲媽」上次造訪台灣是一九九七年，當時是搭機來台，這次改走水路，從中國湄洲島出發，經過福建平潭後抵達台北港，昨天下午兩點五十分左右登岸，副市長李四川、鴻海董事長郭台銘、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人到場接駕。

「湄洲媽」在板橋慈惠宮的「板橋媽」引領下，從台北港前往板橋，大批信眾夾道歡迎，沿途雙手合十祝禱，許多宮廟陣頭也鑼鼓喧天，擠得水洩不通。

今上午舉行古禮祭祀

「湄洲媽」在信眾簇擁下，昨晚七點移駕到板橋慈惠宮，市長朱立倫、郭台銘共同接駕，在北台灣駐駕期間，慈惠宮斥資三百萬元在板橋第二綜合體育場打造「五星級」行宮，今天早上舉辦重現湄洲古禮的祭祀大典，廿五日起車巡土城大墓公、新莊慈祐宮、三重義天宮，廿六日到淡水、三芝、石門、基隆遶境，廿七日至松山奉天宮、慈惠堂，卅日在板橋市區踩街，十月一日在慈惠宮舉行鑽轎祈福，十月二日起前往雲林、嘉義、台中等地南巡遶境，預計十月九日從台中港返回湄洲，結束為期十七天來台遶境之旅。

10月2日起南巡遶境

「湄洲媽」抵台遶境，新北市警方嚴防「搶轎」等治安滋擾事件，沿途將加強警戒、維持遶境車隊安全；慈惠宮主委江清秀說，廟方連日來與多個縣市警察局召開協調會，力求活動全程平安、祥和。