〈南部〉迎生態交通全球盛典 哈瑪星「舊憶時空」

2017-09-23

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕「二○一七生態交通全球盛典」將於十月登場，市長陳菊昨巡視哈瑪星綠地、停車場、人行環境改善、電纜下地等，慰勉各局處的努力付出。

「二○一七生態交通全球盛典」為期一個月，重頭戲「生態交通世界大會」於十月二日至四日在駁二蓬萊倉庫舉行，將有來自五十個國際城市的市長及代表、一三○位國內外學者專家與會，總參與人數多達七百人。

市府打造哈瑪星生態交通示範區，範圍包括臨海一路以西、濱海二路以東、臨海二路以南、濱海一路以北的區域，前三條道路仍維持雙向通行，濱海一路則禁止通行。

市長陳菊昨視察哈瑪星社區，對道路、巷弄、綠地、停車場及公園、人行環境改善、電纜下地、污水接管等，都能在九月底前完成，感到欣慰。

都發局表示，環境改造重點包括捷興一街停車場、籃球場貨櫃裝置藝術、濱海一路八十八巷、港務大樓立面植栽綠化及多棟老屋整修保存等。

在交通主題外，文化局以「走！用綠發動哈瑪星；看！用心發現哈瑪星」為發想主軸，策劃「哈瑪星老屋‧老街」舊憶時空特展與行腳導覽，在哈瑪星地區串聯七個文化資產點和老屋再造空間，展示上百張哈瑪星老屋、街廓的照片，並串聯觀展動線和集章地圖，引導民眾感受哈瑪星的美。

舊憶時空特展七處據點分別為興濱工作站（濱海一路四、六號）、打狗鐵道故事館、武德殿、代天宮文物館、野Fun（鼓元街五十五號）、參‧食壹（麗雄街十三號）、漁民公寓（見右圖，文化局提供）（濱海一路八十八巷）。