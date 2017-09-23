〈北部〉明年預算1113.2億 創歷史新高

2017-09-23

較今年增加90.86億元

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會定期會昨天開議，本會期除工作報告、施政總質詢，還要審查明年度總預算，市府明年度總預算已籌編完畢，將於月底前送達議會，明年歲出規模為一一一三．二億元，平均每天約三億元，較今年增加九○．八六億元，也創歷史新高，歲入編列九二七．五六億元，歲入歲出相抵差短一八五．六四億元，將以舉債方式因應，舉債額度較今年一五一．九七億元，增加三十三．六七億元。

市長鄭文燦表示，明年是建設年，各項建設費用大幅增加，其中交通建設方面，捷運綠線、機場捷運延伸至中壢火車站、鐵路地下化等計畫，編列三十六．二九億元；道路新闢及改善計畫，編列五十一．二六億元；城市基礎建設方面，河川水域整治工程、雨水下水道、污水下水道系統，編列約廿七．○八億元；文化設施方面，市立美術館、圖書總館、圖書分館的新建及改善工程，共計編列七．○一億元。

鄭文燦說，明年八月開始，將公私立幼兒園幼教津貼政策向下延伸至四歲孩童，第一年編列二．六億元；九所國立高中、職改隸市立共編列廿五．六億元；另持續推動數位多元教育、天天安心食材、老舊校舍與學校運動場整建、校舍新建工程等計畫；推動國民運動中心、體育園區興建等工程，共編列八．一九億元；配合長照2.0政策，共編列十四．九七億元，落實長者照護。

教育科學文化支出最多

明年總預算以教育科學文化支出最多，共計編列四一六．八九億元，佔歲出比率卅七．四五％、經濟發展二二八．六一億元，占廿．五四％、一般政務支出一九四．一億元，占十七．四四％。

主計處長林世杰表示，歲入共編列九二七．五六億元，稅課收入五八六．四三億元，占六十三．二二％、補助及協助收入一八八．五二億元，占廿．三二％、營業盈餘及事業收入七十．一一億元，占七．五六％。