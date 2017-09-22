〈南部〉《閒置20年》台東第三市場活化 打造有機平台

2017-09-22

〔記者張存薇／台東報導〕閒置廿年的台東市第三市場，由台東縣政府收回招商，轉由台東有機友善農產運銷合作社進駐經營，變身為089快樂農場，成為推動在地有機農業基地，也是提供優質農特產品、新鮮蔬果的整合平台。

台東市第三市場位於仁二街三百一十巷內，縣府財政及經濟發展處長盧協昌表示，第三市場已閒置廿年，雖然市公所十多年前曾嘗試轉型為原住民市集，但經營沒幾天就無疾而終，考量整個場域閒置很可惜，周邊社區居民也不少，有發展潛力，因此注資兩百萬元整理水電及拆除攤位，經公開招租，由台東有機友善農產運銷合作社承租四年。

盧協昌說，台東縣有好幾處地方型公有零售市場，因使用率偏低或閒置被中央列管，目前台東市第三市場已活化，太麻里公有零售市場在公所努力下，使用率超過五成，也解除列管，長濱鄉則因閒置將拆除，預計十月發包做為地方聚會所，蘭嶼鄉的市場已拆除，目前僅剩台東市大同市場、大武鄉公有零售市場待努力解套，縣府也不排除收回整理後再重新運用。

合作社總經理邱榆棋指出，合作社共有卅七位成員，一半是有機農戶、一半是青年農民，將提供檢測無農藥殘留的蔬果、咖啡、米、茶及各種優質加工產品，成為推動有機農業及媒合平台，比如國中小推動有機營養午餐，就由合作社整合聯絡農民增加有機蔬果種植面積，若蔬果盛產時，也希望與社區合作，把多餘的蔬果做為社區長輩午餐。

089是台東郵遞區號，快樂農場十月起每週一到週五提供生鮮蔬果、加工品、農家手作，週六上午則是由農夫到場與消費者溝通的友善市集，讓民眾了解有機農民的努力。

快樂農場廿三日上午八時開幕，當天購物滿五百元送在地台東好物，限量兩百份，購物滿額可以集貼紙換會員卡，臉書打卡也送小物，並邀請樸門永續生活設計老師江慧儀舉辦種子分享會，還有園藝治療師黃盛璘帶領園藝治療體驗，洽詢電話：089-223089。