〈南部〉偏校推特色教學 澎湖2師獲師鐸獎

2017-09-21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年杏壇最高榮譽師鐸獎名單出爐，澎湖連中兩元，分別是任教於西嶼合橫國小的許文震主任、馬公文澳國小陳盈秀老師，雙雙獲得肯定，也為許多堅守澎湖偏鄉教育崗位的老師們帶來鼓舞。

合橫國小許文震 帶學生親海玩海

從事教職廿四年的許文震，足跡遍佈一、二、三級離島，盡心盡力投入偏鄉教育，主辦澎湖縣空間美學與發展學校特色等相關進修活動，輔導澎湖縣三所學校，獲教育部空間美學與發展學校特色計畫獎項。

他發揮專長指導學生，藉由陶藝課程讓孩子在揉捏之間親近土地，藉由海洋課程讓孩子在親海玩海中重回大海的懷抱，讓學生展現多元的才能，尤其合橫國小以海漂廢棄浮球環保資源再造及海洋藝文課程，培養孩子成為具有海洋胸襟、藝文素養、在地關懷的浮球藝想家。

他並承辦教育部澎湖縣西嶼鄉樂齡中心，嘉惠西嶼鄉長者和鄉親，教育熱忱延續至社區長者和民眾，深獲社區讚揚，成為社區與學校間交流與溝通的最佳橋樑。

文澳國小陳盈秀 生活小物變樂器

另一位陳盈秀老師任教十二年，致力於澎湖音樂發展，自一○一學年度起，先後成立文澳國小打擊樂團校友團、馬公國中打擊社團、馬公高中打擊樂團等，並首創打擊樂融入藝文課程發展學校特色，打造文澳藝術城堡，更在澎湖縣創立公共藝術牆面，運用創意巧思，讓生活中不起眼物品化為樂器，讓音樂在校園中每個角落響起，她並編輯口風琴及打擊樂課程入門教材，透過資訊融入教學，編寫藝術與人文課程教案。

近年來生育率驟降，在少子化影響下，澎湖教育政策朝向一校一特色、海洋教育發展，許文震任教的西嶼合橫國小，以浮球藝術海洋教育聞名；陳盈秀服務的文澳國小，則以打擊樂團、桌球及英語村等著稱，今年許與陳分別以空間美學、打擊音樂專長榮獲杏壇最高榮譽師鐸獎的肯定，顯示小班小校、適才適所教育方針，逐漸成為澎湖教育界主流。