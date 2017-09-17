〈南部〉六龜十八羅漢山導覽 解說員成軍

2017-09-17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕六龜十八羅漢山自然保護區蘊藏豐富天然資源，林務局曾發現在台灣植物學已消失百年的田代氏鼠尾草及四十多種特殊珍稀植物，為推廣生態教育及發展觀光，林務局培訓四十六位解說員正式成軍，要帶領民眾一窺大自然的神秘面貌。

首批46人通過林務局培訓

六龜十八羅漢山位於台廿七甲線旁，山峰呈齒狀群峰相連，素有「小桂林」美譽，加上緊鄰荖濃溪畔，依山傍水，是六龜地區相當具代表性的景點之一。

林務局四月起招募到一百卅一位民眾報名參加「十八羅漢山自然保護區環境解說服務團隊」，經過培訓，有四十六人通過認證，成為十八羅漢山自然保護區首批環境保護暨解說服務人員，成員包含里長、社區發展協會成員、國小代課老師、退休軍公教等。

安全考量 7歲以下不得參加

林務局指出，導覽解說服務分為「自然保護區內」及「自然保護區外」兩種，保護區內限每團十五人以下，解說時間約兩小時；保護區外限每團廿人以下，解說時間五十分鐘，受限地形及安全，七歲以下不得參加。

解說員將帶領遊客進入隧道解說，來一趟古隧道尋秘之旅，並將十八羅漢山峰峰相連優美的層峰、Ｕ型谷、峽谷、山頭、曲流和乾旱溪谷等特殊地形景觀，呈現在世人眼前；想進行深度旅行的民眾或團體，也可透過解說員安排，聽完解說後，深入六龜體驗泛舟、採果及品嘗在地美食，詳情可洽詢屏林處08-7236941或臉書「十八羅漢山生態之旅」。