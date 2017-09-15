〈北部〉露營車變指揮車 救災更快速

2017-09-15

不動產公會捐贈 配備齊全

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市消防局獲贈兩輛救災指揮車，由桃園市不動產開發商業同業公會捐贈，特別的是，兩輛指揮車均由露營車改裝，每輛造價二一○萬元，搭配空拍機及平板電腦裝設「行動一一九APP」等，能在救災現場作為前進指揮所，讓指揮官可立即掌握災難現場狀況。

消防局表示，過去的前進指揮所得由人力搭設帳篷，另得配備二到三部發電機供應電力，改裝特製的救災指揮車，即可改善這些不便。

捐贈儀式由桃園市不動產開發商業同業公會理事長邱志揚代表捐贈，市長鄭文燦、消防局長胡英達代表受贈；邱志揚表示，該公會於二○一四年、二○一五年曾捐贈消防局兩輛小型水箱車及社會局一輛復康巴士，今年再度捐贈消防局救災指揮車，原本打算捐贈一輛，但考量桃園的南、北區平衡，決定加碼為兩輛。

帳篷開展迅速 加快作業時間

鄭文燦表示，市府消防局四年來更新了約一百輛各式消防車，但對照桃園的人口成長與城市發展，仍顯不足。桃園市不動產商業同業公會捐贈的救災指揮車由露營車改裝，未來進入救災現場可直接開展帳篷、提供電源，讓救災人員能以最快速度作業，強化救災指揮能力。

消防局表示，由露營車改裝的兩輛救災指揮車為全國首創，指揮車的車頂還可升起成為休息空間，座椅也可翻轉或躺平，如果面臨長時間、馬拉松式的災害搶救，可讓後勤人員暫時補眠，車上可供應二二○伏特的電力，只要有油就能運轉發電。

因應救災環境 可隨時轉移陣地

消防局指出，今年一月中壢泰豐輪胎大火，因廠區廣闊，前進指揮所必須隨時轉移陣地，讓現場指揮官能迅速調派人車救災，這也凸顯了前進指揮所機動性的重要，有了救災指揮車，即可在最短時間內轉移陣地。兩輛救災指揮車將配給北區第一大隊及南區第二大隊使用。