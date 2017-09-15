〈中部〉出國防疫 醫生建議看旅遊門診

2017-09-15

〔記者詹士弘／雲林報導〕國人每年出國人數破千萬人，不論是旅遊或求學，第一關得面對的就是當地的傳染病，台大雲林分院表示，國人前往高風險國家或疫區，建議行前四至八週先看旅遊醫學門診，進行目的地疫情查詢、疫苗注射、國際預防接種證明書申請，以確保健康出國、平安回家。

家醫科醫師葉忻愉表示，國人出國留學或遊學，必須提供完整疫苗證明，以美國為例，需附流行性腦脊髓膜炎疫苗接種黃皮書才能讀書；另阿公、阿媽要到美國照顧孫子，也需先施打白喉、百日咳、破傷風三合一疫苗。

台大家醫科醫師陳冠儒表示，國人常到的中國是狂犬病最流行的地區，只要被溫體動物咬到，必須在廿四小時內注射第一劑狂犬疫苗，完整治療必須接種五劑，所以國人如在國外就醫施打疫苗，需取得就醫證明及保留收據，回國後才能申請健保給付並進行後續治療，否則可能變自費。

陳冠儒強調，旅遊醫學門診屬於預防醫療，自費就醫，台大雲林分院是雲林唯一可打國際疫苗的醫療院所，可開立接種黃皮書，讓民眾在入境其他國家時不會因為沒有接種疫苗而遭到阻攔。

台大雲林分院並與台大生醫及資訊研究所共同開發手機App「Travel Health」，整合食藥署、疾管署、外交部領事局等單位資訊，提供旅遊國家的氣象預報、疫苗資訊、旅外救護手冊、旅遊警示、緊急連絡資訊等，民眾將資料存放在手機離線閱覽，方便出國時取得旅遊醫學相關資料。