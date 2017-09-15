〈中部〉彰縣高掛「破案百分百」看板 挨轟包裝過頭

2017-09-15

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣最近陸續出現縣長魏明谷施政績效的宣傳看板，其中由彰化縣警察局製作的「治安無死角破案百分百」看板和縣府製作的扇子宣傳品卻引發爭議，多位彰化縣議員昨天抨擊縣府「包裝包過頭」，看板內容太虛華，有粉飾太平之虞，要求修正內容。

議員︰太浮誇 小竊案一堆未破

彰化縣議會昨進行臨時會分組審查會議，議員審查通過去年度警察局歲入與歲出決算，會中多位議員輪番對縣警局製作宣傳看板提出質疑。縣議員江熊一楓說，芳苑鄉漢寶濕地才爆發雞屍亂丟的環保案件，卻抓不到亂丟者，因為沒有監視錄影器，讓當地成為治安死角，小老百姓民生竊盜案件報案也石沉大海，未破成懸案的小竊案一堆，警方還敢大言不慚，浮誇「治安無死角破案百分百」，實在諷刺。

縣議員葉麗娟表示，縣府團隊中，警察做事效率備受議員肯定，「 我們都看得到」，但是宣傳內容的遣詞用字不能不講究，民眾看了「治安無死角破案百分百」，馬上會引發負面感受，包裝加分不成反而減分。

警︰針對監視器拍到肇逃和搶劫案

由於文宣惹來反效果，警方當眾被打臉，彰化縣警察局長楊崇德和副局長賈立民現場神情嚴肅，一發不語。彰化縣警察局保安科長陳朝清強調，「破案百分百」是針對彰化縣已經架設一萬支監視器，被錄影器材拍下的肇事逃逸和搶劫案件，千真萬確是破案百分百，文字內容是針對肇逃及搶劫發生率和破案率，並非涵蓋全部的社會案件。

縣警局︰接受建議 會修改部分內容

陳朝清說，文宣內容想表達彰化縣監視器密度全國第一，監視器讓肇逃與搶劫案件無所遁形，沒有要粉飾太平之意。彰化縣警察局公關科長林呈祥說，警察局接受議員善意的建議，會設法修改部分內容。