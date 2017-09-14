〈南部〉台東元宵遶境 天后宮明年拒辦

2017-09-14

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市傳承七十年的元宵聯合遶境，恐在明年中斷！天后宮決議拒絕接辦，今年號召主辦的縣議員陳志峰也表示「另請高明」，市長張國洲也說公部門無法主辦。

張國洲說，今年元宵遶境辦得順利，幾次颱風都化險為夷，這是好事；傳承七十年的元宵遶境如果就此中斷，是相當可惜的事。

台東市元宵聯合遶境早年由天后宮與海山寺輪流主辦，之後由天后宮主辦已超過卅年，但因噪音、秩序等問題引發負面觀感，廟方因此拒辦今年遶境，幸由縣議員陳志峰號召，與議長饒慶鈴、市長張國洲等人共同主導接辦，才未開天窗。

張國洲認為遶境仍應由寺廟主辦，本月初到天后宮拜會請求復辦，但天后宮十二日召開董監事會，仍決議不接辦。

指噪音、秩序問題難解

天后宮表示，遶境隊伍不聽指揮，政府對放鞕炮管制，限時午夜前一定要解散，令主辦單位夾在政府執法單位及各宮廟責難之間，兩面不是人，所以不願主辦。

縣議員陳志峰說，今年籌錢又出力承接主辦，秩序及時間控管雖然有改善，但各宮廟仍難統合，「有的陣頭沒有達到打架的效果，就是不爽！」所以，他也嚇到了，決定明年不要主辦了。

市長盼其他宮廟接手

張國洲說，今年遶境得以延續，是靠很多議員及市民代表的補助款做為籌辦經費，明年是選舉年，很多民代須把資源用在選民需要之處，使得遶境經費短缺，所以無以為繼，至於市公所，也不適合直接主辦遶境，但他會再試著尋求其他宮廟接辦。